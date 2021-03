- PokÃ©mon Diamant Ã‰tincelant, PokÃ©mon Perle Scintillante et LÃ©gendes PokÃ©mon : Arceus annoncÃ©s

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Photographiez-les tous !

Pour fêter les 25 ans de la série Pokémon, Nintendo et la Pokémon Company sortiront Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus.Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont prévus pour fin 2021. Il s'agit des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle pour la Nintendo Switch.Légendes Pokémon : Arceus sortira début 2022, sur Nintendo Switch également. Disposant d'un nouveau gameplay plus immersif, dixit les développeurs, le jeu permettra de découvrir la région de Sinnoh telle qu'elle était à l'origine, bien avant Pokémon Diamant et Pokémon Perle, dans sa version sauvage et non domestiquée par l'homme. Le but sera de créer le premier Pokédex de la région.The Pokémon Company a également présenté New Pokémon Snap, à sortir le 30 avril prochain sur Nintendo Switch. Le jeu permet de photographier les Pokémon de la région de Lentis.Tout ça est à découvrir en vidéo :