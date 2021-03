WandaVision, la critique de l'Ã©pisode 8

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une des meilleures séries Marvel ?

J'ai beau expliquer à Sylvain qu'à la longue, les films et séries Marvel m'emmerdent au plus haut point, parce que bon, au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'avoir tout le temps les mêmes trucs, avec les mêmes super-héros cons comme des bites, Sylvain n'en démord pas : Wandavision, c'est différent et c'est vachement bien.Pour l'instant, je ne me suis pas laissé convaincre.Pour l'instant...Et pourtant, il essaie, le bougre...