- Dinos Reborn : un jeu de survie au milieu des dinos

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un amour de T-Rex

Paumé sur une planète inconnue peuplée de dinosaures, vous allez devoir survivre, tout simplement. Dinos Reborn est un mélange de science-fiction et d'aventure préhistorique.Vous allez devoir explorer les environs, récupérer des objets, des matériaux, fabriquer des équipements et des armes... et surtout essayer d'éviter de vous faire bouloter par plus gros que vous. Ou du moins plus méchant. Ou du moins avec plus de dents aiguisées.Le jeu sort sur PC, Playstation et Xbox en 2022.