PlayStation Now : les jeux de mars

Publié le Mardi 2 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du joli

World War Z - 2 mars au 7 septembre

Ace Combat 7 : Skies Unknown – 2 mars au 31 mai

inFamous : Second Son – Définitivement

Superhot – 12 mois minimum

Final Fantasy XV

Wolfenstein II : The New Colossus.

De nouveaux jeux ont été intégrés au PlayStation Now, le service de streaming de jeux de Playstation. Pour rappel,ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PC.Actuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Les jeux qui débarquent ce mois-ci sont :Et ceux qui en sortent :