- Black Legend, un RPG stratégique pour le 25 mars

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'arrêt du culte

Black Legend est un RPG stratégique au tour par tour, annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sortira le 25 mars prochain.Le jeu s'inspire des légendes belges et néerlandaises du XVIIème siècle et se déroule dans un monde fantastique. Vous allez devoir parcourir la ville de Grant dans le but de la délivrer d'un culte malfaisant, d'une invasion de monstre et d'une épidémie de démence.Comme actuellement avec la pandémie, quoi...