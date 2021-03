Harvest Moon : Un Monde à Cultiver sort vendredi sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 2 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

L'amour est dans le pré

Le nouveau jeu de la célèbre série Harvest Moon sort vendredi dans l'hexagone. Harvest Moon : Un Monde à Cultiver sera dans la lignée des précédents opus : vous débarquez dans une ferme et allez devoir cultiver vos produits et élever vos animaux.Vous n'aurez jamais le temps de tout faire, les journées vous paraîtront bien courtes face au travail à accomplir et vous irez donc chercher la gueuse pour la ramener à la ferme qu'elle vous file un coup de main...Il semblerait toutefois que l'évolution graphique espérée par les joueurs doivent attendre le prochain opus...