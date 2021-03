(TEST) Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 2 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le Roi est mort, Vive le Roi !

Outre le fait d'avoir passé de longues heures devant la borne d'arcade d'origine, j'avoue avoir une certaine tendresse, pour ne pas dire une tendresse certaine, pour la saga Ghosts"n Goblins.Je partage surtout, avec son héros Arthur, le goût de me promener dans la nature à moitié à poil et seul el fait que je porte des slips et non pas des caleçons nous diffère.J'étais quand même assez inquiet au moment de tester Ghosts ‘n Goblins Resurrection et craignait qu'en guise de résurrection, il ne s'agisse en fait que d'un nouvel enterrement...