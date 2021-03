- Mundaun : découvrez le pont du diable

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A quelle vitesse vole une hirondelle ?

On ne vous présente plus Mundaun. Ce jeu d'horreur basé sur le folklore suisse st prévu pour le 16 mars sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Il a entièrement été dessiné à la main, avant d'être porté sur ordinateur. Le jeu raconte une histoire qui se déroule dans les Alpes Suisses, en plein hiver. Curdin débarque dans la petite ville de Mundaun pour y enterrer son grand-père, qui vient de mourir. Il y revient pour la première fois depuis son enfance.Et une nouvelle vidéo making-of a été dévoilée.