- Deathloop, le prochain jeu signé Arkane Lyon se dévoile

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mort à la loupe

Deathloop est le prochain jeu signé Arkane Studios, à qui l'on doit la série Dishonored. Il sera édité par Bethesda. Ce FPS se déroule sur l'île de Blackreef et vous plonge en plein affrontement entre deux assassins.Le personnage est pris dans une boucle temporelle. Et c'est Dinga Bakaba, le directeur du jeu, qui vous en explique les tenants et les aboutissants.Le jeu sera une exclusivité PC et PS5.