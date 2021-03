(TEST) Capcom Arcade Stadium (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Douces années lycée

Après le test de Ghosts'n Goblins Resurrection hier, j'avais envie de rester un peu dans cette ambiance nostalgique et revivre un peu plus longtemps mes années lycée...Grâce à Capcom et son Capcom Arcade Stadium, c'est possible... Revivez quelques-unes des plus belles réalisations Capcom des années 80 grâce à une compilation réussie.Paresseuse, mais réussie.