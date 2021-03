- Open Country : chouette, on va pouvoir buter des animaux !

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Bambi ? C'est moi qu'ai flingué sa saloperie de maman

Soyons réalistes : la défense des animaux est affaire de bobos écolos qui vivent dans leur petit quartier chic et bouffent du poulet bio sur une tartine de tofu. Parce qu'entre nous, un animal sauvage, ça pue, ça chie par terre sur les sentiers et ça bâfre parfois un randonneur qui n'avait rien demandé à personne. Et je ne vous parle pas des ravages que font ces putains de sangliers dans les jardins et les prés.Bref. Un bon animal sauvage est un animal sauvage dont la tête empaillée est accrochée au mur, après qu'il se soit pris trois cartouches de chevrotine dans son cul.Grâce à Open Country, vous allez pouvoir découvrir deux plaisirs en un : la promenade dans de jolis environnements et le flingage de ces saloperies de bestioles. Ours, loups, cerfs, carlins, plein d'espèces sont à dégommer. Mais pas seulement pour le plaisir : vous devrez remplir des missions données par les garde-chasse, améliorer votre équipement, fabriquer des objets, bref, vivre en communion avec la Nature.Open Country sort sur PC le 18 mai.On a hâte.