Revita, un nouveau rogue-like en accÃ¨s anticipÃ© sur Steam

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alzheimer précoce

Revita est un jeu développé par un seul homme, Benjamin Kiefer, et qui vient de sortir en accès anticipé sur Steam pour le prix de 14,99 €3 mondes à explorer, plus de 150 reliques à récupérer... le jeu vous met dans la peau d'un jeune garçon qui va tenter de grimper dans une étrange tour horloge où vivent d'innombrables monstres et sont placés de nombreux pièges. Son but est d'en atteindre le sommet pour recouvrer la mémoire.Ce jeu de plateformes façon rogue-like propose des niveaux générés aléatoirement, pour plus de rejouabilité.