Xbox Game Pass : les nouveaux jeux

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Du beau, du bon ?

NBA 2K21

Football Manager 2021

Football Manager 2021 Xbox Edition

NHL 21

Madden 21

Star Wars: Squadrons

Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux à venir courant mars dans le Xbox Game Pass. On vous le rappelle, ce service permet d'accéder à une ludothèque de plus d'une centaine de jeux sur PC et Xbox, mais aussi sur appareils Android pour certains jeux, en échange d'un abonnement mensuel.En mars, ce sont :qui débarquent prochainement.