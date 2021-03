Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Têtes brûlées

On vous en a déjà parlé, Until The Last Plane est un jeu de combat aérien qui mélange stratégie et gestion. Il se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale et vous êtes chargé de la gestion de l'aérodrome militaire.Vous devez construire vos appareils, gérer votre stock de pièces détachées, envoyer vos avions en mission, combatte les ennemis...Until The Last Plane sort aujourd'hui (cet aprèm 18h) sur Steam