Rogue State Revolution : un jeu de stratégie politique

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si j'étais président, de la République...

Rogue State Revolution est un jeu de stratégie politique avec quelques éléments de gestion et de management. Le jeu se déroule dans le pays fictif de Basenji. Vous allez tenter de faire le lien entre la monarchie qui vient de s'effondrer et la nouvelle direction du pays, une monarchie.Vous allez devoir gérer la politique de Basenji, son économie, sa culture, ses lois... et vous entourer des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Attention à ne pas être impopulaire ou même de laisser vos ministres devenir trop populaires au risque de les voir prendre votre place aux prochaines élections...Vous devrez aussi gérer l'armée, les migrants, le nucléaire...Le jeu sort le 18 mars sur Steam . Une démo est disponible pour tester le jeu.