Zombieland VR: Headshot Fever, un jeu vidéo tiré des films

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

What's in your head, zombie, zombie, zombie...

Inspiré par les films Zombieland, le jeu Zombieland VR: Headshot Fever sera, comme son nom l'indique, un jeu VR, qui sortira ce printemps sur Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality, ainsi que sur Playstation VR un peu plus tard.On vous passera le communiqué de presse qui parle d'excitation toutes les 3 lignes, pour vous laisser regarder la bande-annonce et comprendre que l'excitation risque d'être un peu refroidie quand même...Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver les personnages de Tallahassee, Wichita, Columbus et Little Rock dans la Sillicon Valley à la recherche d'un nouveau produit. Humour et poutrage de zombies seront bien entendu au rendez-vous.