Prinny Presents NIS Classics Volume 1 annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Heal the world, Make it a better place

NIS America a annoncé la sortie de Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sur Nintendo Switch pour l'été 2021. Il s'agira d'une compilation des jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters.Cette compilation permet de retrouver deux jeux de type Tactical RPG, datant d'il y a environ une quinzaine d'années et sortis (notamment) sur PS2.Dans les deux cas, il s'agit d'affronter des hordes de démons et monstres, et ainsi sauver le monde. Deux JRPG somme tout classiques, mais qui ont remporté un certain succès lors de leur sortie initiale.