- City Block Builder : Bienvenue à L.A.

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

City Block Builder est un jeu de construction et de gestion multi-entreprises qui débute dans le Los Angeles "glamour" des années 50. Vous êtes un jeune entrepreneur qui débarque dans la ville et décide de construire son empire commercial.Vous pourrez créer n'importe quelle entreprise : cinés, restaus, clubs de jazz, salons, bowlings... et devrez gérer ces entreprises. De la sélection des films à passer au menu, en passant par les groupes qui joueront dans vos clubs, ce sera à vous de prendre toutes les décisions.Bref, un mélange de City-builder et de gestion.Le jeu est prévu sur PC dans le courant de l'année.