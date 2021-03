- The Silver Case 2425 annoncÃ© sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Sex crime

NIS America a annoncé la sortie de The Silver Case 2425 sur Nintendo Switch pour le 9 juillet prochain. Il s'agit d'une compilation regroupant les jeux The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case.Créés par SUDA51, ces deux jeux d'enquêtes vous lancent à la poursuite de criminels. Des tueurs en série qui terrorisent la ville et que vous allez devoir arrêter. Recherche d'indices, interrogatoires, analyses... ces jeux à l'univers sombre ont remporté un certain succès lors de leur sortie en 1999 et 2005.A (re)découvrir en vidéo.