Harvest Moon : Un Monde à Cultiver est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 8 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un FPS ultra-violent

Harvest Moon : Un Monde à Cultiver ou One World dans le reste du monde, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, vous pourrez chier dans le potager, sodomiser un renard, mettre des coups de guitare dans la gueule des poussins et des lapins, dépecer un ours, sauter à pieds joints sur des poules, étrangler un renne à mains nues, faire un fist-fucking à une vache...Enfin je crois.J'ai pas bien vu, en fait.Mais bon. Ça reste du PEGI 3+, nan ?