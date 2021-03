- The Elder Scrolls Online: Flames of ambition met le feu

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle histoire débute...

Un nouveau DLC vient de sortir pour The Elder Scrolls Online. Il s'intitule Flames of ambition et est d'ores et déjà disponible sur PC. il le sera sur PS4 et Xbox One mardi 16 mars.Ce nouveau contenu est disponible gratuitement pour les abonnés à ESO Plus ou à l’achat en Couronnes dans la Boutique du jeu.The Elder Scrolls Online: Flames of ambition arrive avex la mise à jour 29. Ils ajoutent deux nouveaux donjons : La Villa du Dragon noir et le Chaudron. Ils introduisent aussi l'histoire de la saga de l'année 2021 : Les Portes d'Oblivion. Ils arrivent enfin avec de nouvelles récompenses telles que des ensembles d'objets, des succès et des objets de collections et proposent notamment une refonte du système Champion et une feuille de personnage améliorée.