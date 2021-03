- Dungeon Defenders: Awakened se rappelle à votre bon souvenir sur Xbox Series

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Arrivée imminente

On vous le rappelle, Dungeon Defenders: Awakened sortira le 17 mars prochain sur Xbox Series. C'est un Tower Defense signé Chromatic Games, se se jouant en coopération et avec un aspect RPG. Vous jouez dans le monde d'Etheria où des héros affrontent les forces du mal. Vous pourrez donc créer des tours, des canons, des pièges et autres comme pour un Tower Defense classique, mais en plus jouer un des cinq héros disponibles. Ils ont chacun leurs capacités, leurs attaques et autres spéciaux pour plus de diversités.Et bonne nouvelle, une nouvelle vidéo a été mise en ligne histoire de vous en dévoiler un peu plus et vous rendre compte que oui, ça a l'air mimi tout plein.