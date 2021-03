- Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin annoncé pour le 9 juillet sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Une info primordiale qui m'en remue une sans bouger l'autre

Capcom a annoncé la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin pour le 9 juillet prochain. Il sortira sur Nintendo Switch et sur PC. Le jeu s'est offert une nouvelle bande-annonce et a dévoilé le contenu de son édition Deluxe.Elle comprendra des armures spéciales Destructeur et une coiffure d'inspiration Nergigante pour les joueurs, la tenue du Manteau Kuan pour votre compagnonne Wyverienne Ena, deux nouvelles tenues pour Navirou, et deux sets d'autocollants des différents compagnons que les joueurs rencontreront durant le jeu.En cas de précommande du jeu, les joueurs auront accès à une tenue de Kamura pour Ena et en exclusité sur la Nintendo Switch, un bonus de trois ensembles différents d'armures spéciales et des bonus quotidiens.Enfin, si en plus vous avez joué à Monster Hunter Rise et avez une sauvegarde sur votre Switch, vous gagnerez les armures spéciales de Kamura.Bref, cette année, on aura droit à 2 jeux Monster Hunter. Je suis RAVI.