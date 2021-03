- Monster Hunter Rise : nouvelles démo, infos et vidéo

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mais sérieux, vous lui trouvez quoi à cette série ?

Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter, et Yasunori Ichinose, directeur du jeu, ont annoncé la sortie d'une deuxième démo de Monster Hunter Rise, le 12 mars. Le jeu, lui, est attendu pour le 26 mars.Ils ont également présenté le nouveau type de quêtes du jeu appelé « Calamité ». Dans ces quêtes, les joueurs devront s'associer avec les habitants de villages pour organiser leurs défense et hisser des barricades pour faire face à des hordes de monstres et peut-être le Monstre supérieur qui peut débarquer en plein combat.D'autre part, en plus des "attaques Liens de soie" disponibles pour les 14 types d'armes, les joueurs pourront débloquer des "Talents de substitution" » au fur et à mesure de leur progression. Ces talents, combinés aux attaques liens, permettront de créer de nouveaux combos.Le jeu proposera un mode multi adaptable au nombre de joueurs et qui gèrera cette difficulté selon les arrivées et départs en pleine partie. Il sera aussi possible de "liker" certains joueurs, ce qui augmentera la probabilité de les retrouver lors de futures parties.Et comme d'habitude, détestant cette saga, je passerai largement mon tour, regardant Vincent, Arthur et les autres se battrent pour obtenir le droit de le tester. Franchement les mecs, je ne vous comprends pas...