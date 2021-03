Publié le Mardi 9 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le pourri Bressan

Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed Valhalla

Persona 5 Strikers - Édition Limitée Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Cyberpunk 2077

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D Mario Kart 7

Microsoft Flight Simulator Football Manager 2021 Les Sims 4

Cette semaine, comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 8ème semaine de 2021. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Pourri Bressan, un fromage de vache que l'on trouve dans l'Ain. Ne vous laissez pas abuser par son nom, dont l'étymologie n'a rien à voir avec la pourriture.Peu de changement encore cette semaine, si ce n'est l'arrivée de Bravely Default II dans le classement et, surprise, Persona 5 Strikers qui arrive en tête des ventes sur PS4 mais... n'arrive même pas à se classer dans le top 5 global. Preuve que la Switch déchire vraiment tout.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 22 au 28 février 2021 :