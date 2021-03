To The Rescue!, un jeu à l'ambiance SPA

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sexe, Pognon et Apparence ?

To The Rescue! sortira sur PC, via Steam et sur Nintendo Switch cet automne. Le jeu est signé Little Rock Games. Il vous met aux commandes d'une antenne de la SPA, ou une institution du genre. En effet, vous allez devoir construire votre abri pour animaux, les recueillir, les chouchouter, et trouver la famille idéale pour les adoptions.Allez-vous proposer ce gentil toutou à ce gérant d'un restaurant chinois ? Allez-vous faire adopter ce bébé chat par cette famille qui a déjà 8 dobermans de combat ? Proposerez-vous ce pittbull enragé à ces jeunes parents ?Si, si, j'suis certain qu'y'a moyen de s'amuser...