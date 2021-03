The Tenants, être proprio, c'est l'enfer

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Être locataire aussi

Développé par Frozen District, le studio qui a livré le jeu House Flipper, The Tenants est un jeu de gestion et réfection de maisons... Vous allez devoir construire ou remettre en état des habitations et... ensuite les louer.A vous de faire les bons choix quant aux différents locataires qui postuleront.Certains seront de vraies plaies et pousseront vos nerfs à bout.Ça a l'air fun, sympa et ça sort en accès anticipé sur Steam dans quelques jours. Une démo gratuite est d'ores et déjà disponible.