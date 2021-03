Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et c'est chouette

Stronghold: Warlords est sorti sur PC. Ce mélange de stratégie, de construction, de siège de forteresses et j'en passe et j'en oublie, vous propose une campagne de 31 missions vous permettant de (re)découvrir les grands conflits de la Chine, en 300 avant J.C. jusqu'au Japon du 16ème siècle.Campagne solo, jeu en coop, mode escarmouche, mode construction libre...On est sur le test, on vous en parle très vite. En attendant, hop, bande-annonce.