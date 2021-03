- Oddyssey prepare son accès anticipé

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Dans l’espace, personne ne vous entend péter

Des petits persos rigolos, une ambiance des années 80 et surtout un gros vaisseau à reconstruire pour sauver ce qu’il reste de l’Humanité, c’est ce qui vous attend dans Oddyssey : Your Space, Your Way. Dans ce rogue-lite, vous devez explorer le vide galactique et amasser de quoi réparer et améliorer l’ARK, le vaisseau mère qui contient deux millions de colons en sommeil.



Pour cela, votre vaisseau d’exploration, l’Oddyssey, vous aidera à faire votre chemin et à vous protéger des dangers de l’espace. Mais pas pour longtemps, car la mort est inévitable. Pas de panique, un autre colon sortira de stase pour vous remplacer, avec ses caractéristiques propres pour reprendre le boulot là où vous l’aviez laissé.



Le jeu édité par 505 Games vous promet une expérience solo, en multi local à 4, et en ligne jusqu’ à 8 joueurs. Vous irez ainsi plus vite à construire et améliorer votre environnement, mais vous devrez aussi gérer le stress de cette vie en commun à supporter les autres et leurs pets odorants. Car oui, le jeu a des touches d’humour pipi-caca.