Lost Words: Beyond the Page arrive sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One le 6 avril

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Très intéressant

Lost Words : Beyond the Page est un jeu narratif dont le scénario est signé Rhianna Pratchett, édité par Modus Games et développé par Sketchbook Games. Le jeu va jourer sur la perte de l'innocence et le passage vers le monde adulte. A base de jeu de plateformes et de puzzles, il raconte l'hisrtoire d'Izzy, une jeune fille qui vit une vie fantasmée dans un monde fantasy appelé Estoria, au travers de son journal intime.Le jeu sort sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One le 6 avril.Et on a hâte.