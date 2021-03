Watch Dogs : Legion, le multi dispo sur Xbox et PlayStation

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Petits larcins entre potes

Protocole Gardien : DedSec tracke un algorithme qui pourrait permettre à une intelligence artificielle (IA) de contrecarrer toutes les décisions humaines. S'ils ne le trouvent pas, cet algorithme pourrait être utilisé pour transformer des drones armés en juges et bourreaux.

Pas en notre nom : Un groupe secret a volé le nom de DedSec. Pire, ce dernier a également subtilisé des informations permettant à leur employeur, un impitoyable propriétaire de tabloïds, de faire du chantage à ses victimes tout en prenant le contrôle de la ville.

S'il a été repoussé sur PC, le mode multijoueur de Watch Dogs: Legion est bel et bien sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.Ce mode en ligne inclut un mode de coopération libre en monde ouvert jusqu’à 4 joueurs, de nouvelles missions en coop pour 2 à 4 joueurs, un mode PvP à 4 joueurs également, et les détenteurs du Season Pass auront en plus droit à deux missions solo bonus :Une bande annonce a été dévoilée pour l'occasion.