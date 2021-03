On sait où sera disponible la Justice League le 18 mars en France

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 11:15:00 par Sylvain Morgant

La réponse va vous étonner

Il restait une grande question concernant la sortie française du plus grand film de tous les temps : "Zack Snyder's Justice League".On savait que le film sortirait bien le 18 mars, on ne savait pas encore où le film sortirait.DC Comics France et Warner France ont enfin répondu à nos messages répétés : Le film sera disponible, sur toutes les plateformes en achat digital, dès le 18 mars et en location à partir du 31 mars.Il reste donc un tout petit peu plus d'une semaine avant de voir le chef d'œuvre du plus grand des réalisateurs de tous les temps.