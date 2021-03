Publié le Jeudi 11 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Youpi

Apex Legends est sorti sur NIntendo Switch. Le jeu est signé Respawn Entertainment et EA. Et... et... euh... on n'a rien d'autre à dire, en fait.C'est un free-to-jouer, mais ça vous le savez déjà.C'est un Bataille Royale, mais ça vous le savez déjà.La bande-annonce de lancement parle d'une légende nommée Stealthlord66 qui bat tout le monde. Et on s'en fout totalement.Mais ça, vous le savez déjà.