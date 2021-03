- Maskmaker montre ces coulisses en vidéo

Publié le Jeudi 11 mars 2021 à 11:40:00 par Théo Valet

Ce qui se cache derrière le masque

On vous a déjà parlé de Maskmaker en début de mois. Pour rappel, il s'agit d'un jeu VR développé par le studio parisien Innerspace VR. Ce jeu est la suite de A Fisherman's Tale et transporte le joueur dans un univers étrange où il jouera le rôle d'apprenti d'un fabricant de masque et apprendra la magie du métier.Le jeu sera disponible le 20 avril prochain sur Oculus Rift S, Quest (via le câble Link uniquement), PlayStation VR, HTC Vive et PC VR via SteamVR.Le studio avait déjà partagé une première vidéo pour montrer le processus de création du jeu. Ils ont donc sorti un deuxième épisode qui parle de comment le joueur va interagir avec le monde du jeu afin de devenir le "Maskmaker".