- Outriders continue sa promo avec un trailer animé

Publié le Jeudi 11 mars 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

Un mélange entre The 100 et Destiny

Pour vous faire une piqûre de rappel, Outriders est un shooter RPG futuriste à la troisème personne. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage qui a des facultés bien particulières. En effet, selon la classe que le joueur choisit, il pourra maitriser le feu (Pyromancer), les attaques sismiques (Devastator), ou le temps (Trickster). L'humanité a essayé de coloniser une mystérieuse et dangereuse planète, ce qui l'a laissée au bord de l'extinction. Vous avez comme mission de survivre sur cette planète hostile en affrontant les pillards et les créatures qui peuplent ce monde.Continuant sa promotion amorçée depuis quelques temps déjà, Outriders nous propose aujourd'hui une bande annonce animée qui est vraiment très jolie.Le jeu est prévu pour le 1er avril 2021 sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5. Si vous voulez essayer le jeu, une démo est déjà disponible sur toutes les plateformes où le jeu sortira. Je vous laisse cliquer ici pour la démo PC.