- Lust from Beyond est sorti sur Steam

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du cul, du cul, du cul (et de l'horreur)

On vous a déjà parlé plusieurs fois de Lust from Beyond, un mélange d'érotisme et d'horreur. Se déroulant dans le même univers que le précédent jeu du même studio de développement (Movie Games Lunarium) et qui portait le titre de Lust for Darkness, ce nouvel opus est inspiré des travaux de Lovecraft (Chtulhu), Giger (Alien) et Beksinski (artiste surréalliste polonais).Et nous, on aime bien ça l'érotisme.Et l'horreur aussi.Mais plus l'érotisme.Le jeu vient de sortir sur Steam