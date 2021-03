- The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan sort le 17 mars

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Columbo mène l'enquête

J'avoue, ça me fait toujours un peu chier de faire des news sur les DLC. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé The Outer Worlds, alors je fais un effort.The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan sortira sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 17 mars. La version Switch attendra.Dans ce DLC, les joueurs vont mener l'enquête sur un meurtre : Helen Halcyon, porte-parole de Rizzo, a été assasinée juste avant le lancement de la toute dernière marque de vodka, Spectrum Brown.Nouveau lieu, nouvelles armes et personnalisation de personnage, nouvelle armure...Ça promet d'être bien sympa.