Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu officiel du FIA World Rally Championship, WRC 9, est sorti sur Nintendo Switch. Il était déjà sorti en fin d'année dernière sur PC, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.Au menu, 3 nouveaux rallyes (Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya), plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC, des nouveaux modes de jeu exclusifs et plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat.14 environnements, plus de 110 spéciales vous attendent.