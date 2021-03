- Monster Energy Supercross â€“ The Official Videogame 4 est sorti

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Boisson de merde

Sponsorisé par une marque de boisson énergétique carrément dégueulasse, le championnat de Monster Energy Supercross a son jeu vidéo : Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 est disponible sur PS4 et PS5, Xbox One et Series ainsi que sur PC.Vous pourrez participer à la saison 2020 du Chapionnat Monster Energy Supercoss comprenant 11 stades et 17 pistes, mais aussi participer à un mode Carrière qui permettra de suivre un pilote de motocross de ses débuts à son apogée, dont vous pourrez d'ailleurs améliorer les stats via un arbre de compétences.Un éditeur de circuits est aussi de la partie.