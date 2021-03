- MotoGP 21 dÃ©voile du gameplay pour la premiÃ¨re fois

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Faut pas jouer au con

MotoGP 21 est toujours attendu pour le 22 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est signé Milestone et Dorna Sports S.L.Cette nouvelle édition 2021 vous promet de nouvelles mécaniques de gameplay, dont notamment les pénalités de temps pour les joueurs qui pilotent comme des cons.Une nouvelle vidéo dévoile cette nouvelle fonctionnalité.