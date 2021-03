- Chenso Club, un nouveau roguelike sur PC et consoles

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Nippon old school

Chenso Club est un roguelike prévu à la fin de l'année sur PC et consoles. Le jeu est en 2D et se présente en vue de côté, proposant des niveaux inspirés de jeux de plateformes et de brawlers, à combattre plusieurs ennemis sur une plateforme mouvante.Ajoutez un style rétro, de la violence à tout va et vous aurez un aperçu de ce Chenso Club.Niveau scénar, au cas où ça intéresse quelqu'un, il s'agit de repousser une invasion alien. Vous incarnez de jeunes combattantes bien décidées à tout péter.