- Murder Mystery Machine annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'inspecteur veille au grain

Murder Mystery Machine est un jeu d'enquête signé Blazing Griffin, un studio indépendant. Déjà disponible sur Apple Arcade, le jeu sera distribué par Microids sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez intégrer la DCA, District Crime Agency, et tenter d'aider Cassandra Clarke, nouvelle recrue, et Nate Houston, inspecteur chevronné, à résoudre des crimes.S'inspirant des films noirs, le jeu a été écrit par des vétérans de l'industrie du cinéma et de la télévision.