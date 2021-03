- SaGa Frontier Remastered se dévoile encore

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Inédit

SaGa Frontier Remastered sortira le 15 avril sur PC, PS4, Nintendo Switch, mais aussi sur iOS et Android. Sorti à l'origine en 1997 sur la première PlayStation, ce JRPG n'est jamais paru en Europe.Le jeu proposera des graphismes remasterisés, de nouveaux éléments de gameplay, et même un nouveau scénario. Un nouveau personnage sera également inclus : Fuse. C'est lui qui sera le personnage principal de ce nouveau scénario. Cette histoire inédite est écrite par Akitoshi Kawazu (directeur général de la franchise SaGa) et Benny Matsuyama (scénariste de jeux vidéo et auteur de fiction).Fuse interagira avec les aventures des sept protagonistes de l'histoire principale. Son aventure sera débloquée après avoir terminé le scénario d'un des sept personnages.