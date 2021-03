Klang 2 : un jeu d'action et rythme survitaminé

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il tape sur des bons bouts

Jeu d'action et de rythme complètement hystérique, Klang 2 est prévu pour cet été sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il vient aussi d'être annoncé sur PS5 et Xbox Series...30 musiques d'EDM (Electronic Dance Music) vous attendent dans ce jeu où vous devrez réussir à maîtriser les 6 chapitres et affronter des boss à chaque fin de niveau.Une bande-annonce a été dévoilée :