The Colonists débarque cette année sur consoles

Publié le Mercredi 17 mars 2021 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Invasion robotisée

Ouvertement inspiré par les jeux Anno et The Settlers, The Colonists débarque sur Playstation, Xbox et Switch. Sorti depuis octobre 2018 sur Steam, le jeu de gestion est annoncé sur consoles pour le courant de l’année. Se voulant « relaxant », vous aurez l’occasion de diriger toute une population de robots réplicants, créés pour simuler un village humain devant s’adapter à un nouvel environnement et se développer.La version console sera bien entendue pensée pour le jeu à la manette et quelques nouveautés cosmétiques. Il vous faudra récolter des ressources, les raffiner, bâtir etc. à travers un mode campagne de 14 missions ou une partie libre dont vous pourrez ajuster les options. Le trailer est à venir, mais quelques screenshots sont déjà mis en avant pour avoir une idée de l’interface.