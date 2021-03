- Dungeons & Dragons Dark Alliance annoncé pour juin

Publié le Mercredi 17 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les précommandes sont ouvertes

Wizards of the Coast a annoncé la sortie de Dungeons & Dragons Dark Alliance sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 22 juin 2021. Les versions PS4 et Xbox One seront compatibles PS5 et Xbox Series.C'est le premier jeu vidéo D&D édité par Wizards of the Coast et pour ceux qui ne connaissent pas cette société, sachez qu'il s'agit de l'éditeur des cartes Magic...Développé en interne, via leur studio Wizards Studio, Dungeons & Dragons Dark Alliance se déroule dans les Royaumes Oubliés et opposera le célèbre personnage de la licence, Drizzt Do'Urden et ses compagnons, Catti-Brie, Bruenor et Wulfgar, aux monstres emblématiques de cet univers : Les géants du givre, les Tyrannoeils et les dragons blancs...Le jeu proposera des combats en temps réel et la possibilité de jouer en coop.Il est désormais possible de le précommander via le site officiel