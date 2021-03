Fornite : la nouvelle saison a débarqué

Publié le Mercredi 17 mars 2021 à 11:30:00 par Vincent Cordovado

Fornite a accueilli hier le grand final de la "Crise Zéro", marquant ainsi le début de la saison 6, du chapitre 2, de Fornite



Baptisée Instinct Primitif, cette nouvelle saison proposera quelques stars dans son passe de combat : Lara Croft et le roi du roulé-boulé, Neymar Jr, le joueur de football.



Disponible jusqu'au 7 juin via l'abonnement Club Fornite ou contre 950 V-Bucks, ce passe de combat permettra de récupérer jusqu'à 1500 V-Bucks en jouant tout en mettant à l'honneur Raz, Pioupiou, Raven, Tarana et donc Lara Croft, présente sous 3 apparences différentes et bientôt Neymar Jr, dont la date d'arrivée n'a pas été précisée par Epic Games.



Et comme des images valent mieux qu'un long discours :