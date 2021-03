L'éditeur allemand Daedalic dévoile 5 jeux pour cette année

Publié le Lundi 29 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles promesses

Lors du Future Games Show, l'éditeur allemand Daedalic a dévoilé 5 titres qui sortiront cette année. Le premier est un jeu de stratégie façon manuscrits médiévaux, à l'encre, basé sur des illustrations vieilles de 700 ans. Ça s'appelle Inkulinati et vous allez diriger des créatures telles que des lapins chevaliers, des chats prêtres, pour combattre vos ennemis.Fling to the finish est un jeu de course coopératif et compétitif dans lequel 4 équipes de deux joueurs s'affrontent. Les deux coéquipiers sont attachés par un élastique...Life of Delta est un jeu d'aventure de type Point & Click qui se déroule dans un monde post-apocalyptique dans lequel les humains ont dispari. Seuls les robots et des lézards humanoïdes subsistent.Glitchpunk, lui, est un jeu cyberpunk inspiré de GTA 2.Enfin, Hidden Deep est un thriller de type SF, en hommage aux films d'horreur des années 80.Tout ça à découvrir en bandes-annonces...