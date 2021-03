Publié le Samedi 27 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Faut bien s'occuper...

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Encore un week-end de merde à cause de cette pandémie de merde, où vous ne pourrez toujours pas bouger de chez vous pour vous faire une petite virée dépaysante, ou même, pour les plus nantis, aller batifoler dans votre maison de campagne.Bref, on reste chez soi et on trouve un moyen de ne pas péter les plombs, de ne pas frapper ses enfants, violer son chien et se taillader les veines à coups de tessons de bouteilles.Et donc ?