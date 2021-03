- Humankind repoussé au 17 août

Publié le Vendredi 26 mars 2021 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Nous, on connait les vraies raisons de ce report

Parce qu'ils se moquent des gestes barrière et qu'ils font rien qu'à partouzer avec de la drogue et de l'alcool, les développeurs du studio français Amplitude ont pris du retard sur le développement de Humankind, leur prochain jeu.Bon, selon eux, c'est le retour de la communauté qui les pousse à changer la date de sortie, ce qui leur permettra soi-disant d'améliorer l’accessibilité, le rythme, l’équilibrage, la diplomatie et l’intelligence artificielle. Mais nous, on sait. On connait les vraies raisons de ce report.Bref, Humankind sortira le 17 août prochain.Pour rappel, cet alléchant jeu vous propose plus de 60 cultures historiques, telles que l'Egypte Antique, la civilisation Romaine, les cultures Khmer ou Viking. Des évènements historiques réels viendront également ponctuer vos parties, comme les découvertes scientifiques ou les guerres. Vous devrez mener votre civilisation du Néolithique jusqu'à l'ère moderne, tout en absorbant les différentes autres cultures, vous inspirant de leurs croyances, leur fonctionnement, leur organisation, afin de créer une civilisation unique.Pour faire patienter les joueurs pendant qu'ils continuent leur libations, sans même nous inviter à y participer, les développeurs ont dévoilé une nouvelle vidéo.